Puglia: Emiliano, ripartire dai libri sostegno a Festival Il libro possibile

- "Il viaggio è il tema scelto quest'anno per la nuova edizione de Il libro possibile. Il viaggio evoca la strada percorsa in questi mesi di pandemia, ma anche il cammino che resta da fare, le cose nuove che verranno. Come sempre saranno le parole, i libri, ad aiutarci a comprendere il viaggio che stiamo facendo". Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della 19esima edizione del festival che si terrà a Polignano a Mare, "Il libro possibile" la cui presentazione si è svolta questa mattina a Bari: "Perché è questo il potere dei libri: ci aiutano a capire, a guardare il mondo e a non averne paura. Il Libro Possibile è il festival della parola che torna a incuriosirci, a costruire relazioni, ad abbattere i pregiudizi e a farci sentire una comunità aperta e dialogante. Noi ci siamo e saremo sempre accanto al Libro Possibile. La Regione Puglia sostiene e finanzia il Festival, perché ciò che abbiamo imparato in questi anni è che gli eventi culturali sono senz'altro dei veicoli straordinari di crescita sociale e civile, ma anche di bellezza e di attrattività. Lo faremo anche quest'anno, grazie all'energia di Rosella Santoro e di una macchina organizzativa complessa, attenta a garantire tutte le misure di prevenzione affinché pubblico e ospiti possano godere di questo grande evento in piena sicurezza". (Ren)