Energia: al secondo webinar su filiera italiana Gnl focus su evoluzione mercato dopo Dafi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ilaria Restifo, rappresentante per l’Italia dell’Environmental Defense Fund (Edf), una delle principali organizzazioni ambientaliste no profit a livello globale, ha partecipato al secondo appuntamento del webinar di Conferenza Gnl “Filiera italiana Gnl nella revisione della Dafi”. Stando al relativo comunicato stampa, l’incontro ha avuto come focus l’evoluzione del mercato del gas naturale liquefatto dall’approvazione della Dafi (Development Alternative Fuels Infrastructure, la direttiva europea che detta le regole per lo sviluppo di infrastrutture atte al rifornimento di metano, elettricità e idrogeno) in poi, analizzando e valutando le principali problematiche emerse e le eventuali necessità di aggiornamento della Direttiva europea sia in ambito nazionale italiano che per un suo sviluppo a livello europeo. Nel suo intervento, prosegue la nota, Edf ha introdotto la propria campagna sulla riduzione delle emissioni di metano dall’industria oil&gas, offrendo diversi spunti per la costruzione di una policy e un impianto regolatorio per quel che riguarda il metano nell'Unione europea. Ha poi sottolineato l’importanza di ottenere dati di alta qualità in ogni settore della filiera: l’esatta conoscenza delle dispersioni e la disponibilità di dati verificabili rappresenta un elemento chiave per una legislazione solida ed efficace. In questo senso il contributo della scienza e delle nuove tecnologie sarà dunque fondamentale per raggiungere gli obiettivi. (Com)