Francia: elezioni municipali, sindaco di Parigi Hidalgo rinuncia al dibattito elettorale

- Il sindaco di Parigi e candidata alle prossime elezioni municipali, la socialista Anne Hidalgo, non parteciperà al dibattito televisivo previsto per questa sera sull'emittente "Bfm Tv" con le sue sfidanti, la repubblicana Rachida Dati e la candidata de La République En Marche, Agnès Buzyn. Il primo cittadino chiede il rinvio del confronto televisivo a causa degli scioperi che in queste ore sono in corso nella rete a causa del piano di tagli previsto. "Non posso chiudere gli occhi sulla situazione di questi dipendenti e in queste condizioni perché il dibattito democratico deve svolgersi in condizioni serene, non parteciperò al dibattito", afferma Hidalgo in un comunicato, dove si chiede di rinviare l'evento a domani. Secondo il quotidiano "Le Parisien", il primo cittadino di Parigi ha incontrati i rappresentanti sindacali esprimendo loro solidarietà.(Frp)