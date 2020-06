Ama: Palumbo-Baglio (Pd), ancora alto mare su bilanci, spettro fallimento più concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seduta fiume di commissione Trasparenza, convocata questa mattina per avere chiarezza sulla annosa vicenda dei Bilanci Ama ha lasciato intatti i nostri dubbi relativamente alla gestione di questa azienda da parte della Giunta comunale". Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo e la consigliera Pd Valeria Baglio."Ancora una volta - aggiungono - non siamo riusciti ad avere chiarezza definitiva né sull'approvazione dei Bilanci, né sul Piano assunzionale che dovrebbe essere approvato in Giunta entro fine mese senza però avere lucidità sui conti definitivi dell'azienda, né sulle operazioni di valorizzazione del centro carni, né sul nuovo Piano aziendale. Inutili, a nostro avviso, le solite rassicurazioni fornite dal direttore generale e dall'amministratore unico di turno dell'Ama relativamente alla solidità aziendale della partecipata e sull'imminente approvazione dei Bilanci, del Piano tariffario e del Piano assunzionale". (segue) (Com)