- Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri esprime i suoi "auguri e congratulazioni" al ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone "per il suo secondogenito e un caloroso benvenuto al piccolo". Il ministro ha dato alla luce Leone, nato questa mattina all'ospedale di Mondovì in provincia di Cuneo. (Rin)