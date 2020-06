Governo: Conte, auguri a Dadone, festeggiamo nascita Leone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi festeggiamo la nascita di Leone. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Twitter ha fatto gli auguri al ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, per la nascita del suo secondogenito. "Un abbraccio al papà e alla mamma, la ministra Dadone, che ieri mi ha colpito per lo spirito di abnegazione: ha voluto comunque partecipare a una riunione sul dl semplificazione, in collegamento dall’ospedale. I miei più cari auguri!", ha scritto il premier. (Rin)