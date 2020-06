Infrastrutture: De Micheli, per Liguria investimenti Anas pari a 227 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Micheli ha aggiunto: "Per il 2021 è anche pianificata l’attivazione degli interventi di prima fase per la velocizzazione della linea ferroviaria Torino-Genova, con riduzione dei tempi di percorrenza. Il quadro si completa con gli interventi previsti per il trasporto rapido di massa, per le ferrovie regionali e per l’accessibilità all’aeroporto. In relazione al passaggio in gestione ad Anas della parte piemontese della ex Strada statale 456 - ha osservato il ministro -, la consegna da parte della provincia di Alessandria ad Anas è programmata per il prossimo mese di ottobre, stante la necessità di procedere ai preventivi sopralluoghi lungo tutta la rete stradale interessata dal trasferimento e all’adozione di tutti i singoli atti amministrativi. Anas, nelle more di tale trasferimento - ha concluso ancora de Micheli -, ha dichiarato la sua disponibilità ad eseguire, su base convenzionale ed in accordo con la Regione e con provincia di Alessandria, tutte le occorrenti attività anche manutentive, relative alla tratta in questione, per risolvere il problema". (Rin)