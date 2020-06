Minori: M5s, Regione Emilia Romagna non aspetti esito processo Bibbiano per riformare servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se spetterà alla magistratura stabilire cosa sia successo ai bambini e alle famiglie di Bibbiano, crediamo che la Regione abbia l'obbligo di realizzare al più presto una riforma dei servizi per la tutela dei minori. Era una priorità un anno fa quando scoppiò lo scandalo, lo è ancora di più oggi. Non c'è più tempo da perdere". Lo hanno dichiarato in una nota Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, e il consigliere comunale Natascia Cersosimo, dopo la notizia dei 24 rinvii a giudizio legati all'inchiesta denominata "Angeli e demoni" sul sistema degli affidamenti all'interno dell'Unione della Val d'Enza. Le due esponenti M5s hanno spiegato: "Non possiamo permetterci di aspettare la conclusione del processo che inizierà il prossimo ottobre per affrontare il tema della riforma del sistema assistenziale ai minori". (segue) (Ren)