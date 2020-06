Minori: M5s, Regione Emilia Romagna non aspetti esito processo Bibbiano per riformare servizi sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piccinini e Cersosimo hanno proseguito: "Crediamo che la Regione abbia già ad oggi un quadro molto chiaro della situazione, delle incongruenze e delle difficoltà presenti, visto il lavoro portato a termine proprio dalla Commissione d'inchiesta che si è svolta alla fine della scorsa legislatura. È necessario che si parta proprio da quell'esperienza per cercare di proporre una riforma dell'intero sistema. Sarebbe anche il modo migliore per smentire chi, ancora oggi, sostiene che quella Commissione non abbia svolto a pieno il proprio mandato. Ecco perché chiediamo che la Regione acceleri su questo tema". Quindi hanno concluso: "Giusto costituirsi parte civile nel processo che si aprirà in autunno ma ancora più fondamentale è fare di tutto perché situazioni terribili come quelle accadute a Bibbiano non si verifichino più". (Ren)