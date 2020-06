Trasporto aereo: Lufthansa, consiglio di vigilanza valuta opzioni per evitare fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di vigilanza del gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca ed è gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, si è riunito oggi allo scopo di discutere delle opzioni per evitare il fallimento. Alla vigilia dell'assemblea straordinaria degli azionisti che si terrà domani 25 giugno, nel gruppo cresce la preoccupazione per il piano di salvataggio elaborato dal governo tedesco, che prevede aiuti di Stato da 9 miliardi di euro. Gli investitori sono convocati per approvare in via definitiva l'iniziativa, ma un voto favorevole appare tutt'altro che scontato. L'azionista di maggioranza, l'imprenditore Heinz Hermann Thiele, che detiene una partecipazione del 15,52 per cento, è infatti nettamente critico nei confronti dell'intervento pubblico in Lufthansa. Il piano di salvataggio prevede, infatti, una partecipazione statale del 25,1 per cento come condizione per lo stanziamento degli aiuti di Stato. Il governo federale scalzerebbe quindi Thiele dal ruolo di primo azionista, sviluppo che l'imprenditore non pare voler assecondare. La questione è ulteriormente complicata perché soltanto il 38 per cento degli azionisti si è registrato all'assemblea di domani. Con il suo voto contrario, Thiele potrebbe quindi bloccare l'approvazione del piano di salvataggio, che richiede la maggioranza dei due terzi. Se invece si astenesse, Thiele farebbe consentirebbe l'approvazione dell'iniziativa del governo federale, poiché il suo voto non sarebbe conteggiato. Tuttavia, “nessuno crede più” a una simile possibilità nel consiglio di vigilanza di Lufhansa. Secondo un dirigente, il gruppo si trova in “una deprimente situazione da panino”: da un lato, il governo federale con il piano di salvataggio che non intende rimettere in discussione, dall'altro Thiele. Se l'imprenditore votasse contro il salvataggio, Lufthansa potrebbe dover dichiarare l'insolvenza, anche se avrebbe un ristretto margine di tempo in cui elaborare un'alternativa da discutere con il governo federale. Lufhansa dispone, infatti, di riserve di liquidità tali da ritardare un eventuale fallimento per diversi giorni. (Geb)