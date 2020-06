Regno Unito: BoE, liberalizzazione sistema pensioni mette a rischio stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca d'Inghilterra (BoE) Andrew Bailey ha affermato che la controversa liberalizzazione del sistema pensionistico rappresenta un rischio per la stabilità finanziaria del paese. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". I ministri hanno firmato alcune misure ad interim approvando i cosiddetti "superfondi" che avrebbero lo scopo di rilevare i sistemi pensionistici delle società. Secondo i sostenitori dell'iniziativa, il consolidamento del sistema previdenziale attraverso società di private equity sarà una risorsa per le aziende britanniche, che potranno liberarsi di schemi organizzativi costosi ed offrire pensioni più alte ai beneficiari. In una lettera al deputato Therese Coffey, Bailey ha avvertito che il nuovo sistema previdenziale non offre la "protezione adeguata" ai "singoli pensionati". Bailey ha aggiunto che il programma proposto "non raggiunge gli standard" necessari per le regolazioni di questo tipo. (Rel)