Fisco: Castaldi (M5s), lavoriamo a taglio tasse

- Cittadini e imprese devono "pagare meno tasse. Su questo punto il Governo, con la spinta decisiva del MoVimento 5 Stelle, ha già approvato e ha in cantiere tante misure per arrivare a una strutturale riduzione del prelievo fiscale, tanto più urgente dopo l'esplosione del Covid 19 e le sue conseguenze economiche". Lo scrive in un post su Facebook Gianluca Castaldi (M5S), sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "Proprio oggi anche la Corte dei conti ha certificato la necessità di una riduzione, riferendo testualmente che non 'appare non più rinviabile un intervento in materia fiscale che riduca, per quanto possibile, le aliquote sui redditi dei dipendenti ed anche dei pensionati, oltreché le imposizioni gravanti sulle imprese alle quali sono affidate le concrete speranze di un rilancio del Paese'. Ora, dobbiamo assolutamente ricordare che abbiamo già fatto molto", prosegua Castaldi, aggiungendo che "nel decreto Rilancio abbiamo abolito le famigerate clausole di salvaguardia Iva; abbiamo cancellato per il 2020 il saldo/acconto Irap; abbiamo esonerato dal pagamento di Imu, Tosap e Cosap le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti. Abbiamo inoltre cominciato il taglio delle tasse sul lavoro (il cosiddetto cuneo fiscale), che nei prossimi mesi consentirà a 16 milioni di lavoratori dipendenti di avere fino a 100 euro in più in busta paga. Per il Movimento 5 Stelle", conclude Castaldi, "il Fisco deve assolutamente fare ulteriori passi indietro, deve liberare energie da cittadini e imprese, deve dare più fiducia ai contribuenti. Su questo presupposto lavoreremo a una diminuzione dell'Irpef, valutando contemporaneamente ogni opzione di abbassamento dell'Iva. Non possiamo più aspettare".(com)