- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un tweet esprime i suoi auguri al ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone per la nascita del suo secondogenito. "Benvenuto Leone. Tanti auguri a Fabiana Dadone diventata oggi mamma per la seconda volta. Congratulazioni", scrive Raggi. (Rer)