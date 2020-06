Sanità: la Asst Monza insignita per la prima volta del premio Corona Ferrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato il Direttore Generale della ASST Monza, Mario Alparone, a ritirare questa mattina, mercoledì 24 giugno, il premio “Corona Ferrea 2020” in rappresentanza dell’intera Azienda socio sanitaria territoriale, insignita per la prima volta della prestigiosa onorificenza. A ritirare il premio insieme al Direttore Generale erano presenti la dottoressa Domenica Sartori, in rappresentanza di tutti gli infermieri e il professor Paolo Bonfanti, Direttore dell’unità operativa di Malattie Infettive in rappresentanza di tutti i medici. “Sono onorato e devo dire emozionato di ricevere a nome dell’Azienda che rappresento un premio così sentito dalla nostra cittadinanza. Sento forte il legame con questa città così come fortissimo è stato il legame della città con il proprio Ospedale, dimostrato dalle innumerevoli manifestazioni di aiuto ricevute”, sottolinea il dottor Alparone. “Faccio da tramite per condividere il riconoscimento con tutti gli operatori sanitari ed amministrativi della Asst di Monza e, lasciatemelo dire, con la mia Unità di crisi, con la quale ho vissuto una straordinaria unità di intenti e di spirito che ci ha consentito di superare l’emergenza da Covid 19. Durante questo periodo abbiamo offerto assistenza ad oltre 1700 pazienti di cui 350 che arrivavano da fuori provincia a dimostrazione del ruolo di sostegno determinante dei nostri Ospedali sul nostro territorio ma anche a favore delle province lombarde maggiormente colpite”. L’Unità di crisi, che per oltre tre mesi ha gestito la pandemia, era costituita, oltre che dal Direttore Generale, da Laura Radice, Stefano Scarpetta, Gianluca Peschi, Antonino Arduca, Paolo Bidoli, Andrea Biondi, Paolo Bonfanti, Luca Bresolin, Marina Cazzaniga, Matteo Cesana, Giuseppe Citerio, Ernesto Contro, Bruno Cutrì, Silvia Manuela De Bianchi, Giuseppe Foti, Raffaele Latocca, Marco Luciano, Paolo Mascagni, Alberto Pesci, Domenica Sartori, Erik Sganzerla, Giovanni Zatti. (Com)