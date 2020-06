Ostia: Possanzini (Si), sgombero camper e roulotte in piazzale Mediterraneo, ennesima ingiustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Possanzini, segretario Sinistra italiana in Municipio Roma X, in una nota dichiara: "Roma Capitale e il nostro Municipio X in particolare, più passa il tempo più stanno diventando la tomba dei diritti. Roma sta diventando la capitale delle disuguaglianze invece di essere la Capitale del Mediterraneo e dell'accoglienza". "Mentre si consuma il festival delle prepotenze - spiega Possanzini - con Casapound che occupa impunemente strutture pubbliche senza che nessuno abbia nulla da dire, presidente Di Pillo compresa la quale nemmeno ha partecipato alla manifestazione indetta dall'Anpi contro l'occupazione di un edificio pubblico 'coadiuvata' dai 'fascisti del terzo millennio', dall'altra parte del Municipio X, precisamente in piazzale Mediterraneo, nel silenzio generale sono state di fatto avviate le procedure per lo sgombero dei camper e delle roulotte. In quei camper e in quelle roulotte non vivono turisti ma cittadini regolarmente residenti nel Municipio X che dopo aver perso lavoro e casa non hanno potuto far altro che ritagliarsi una soluzione alloggiativa di fortuna. L'unica colpa di questi cittadini è quella di essere poveri e di provare ad integrarsi nel tessuto sociale della città. Ma non contano le buone intenzioni dei cittadini quando a prevalere è il sentire comune, soprattutto se questo sentire comune viene da destra e tanfa di marcio". (segue) (Com)