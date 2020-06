Ostia: Possanzini (Si), sgombero camper e roulotte in piazzale Mediterraneo, ennesima ingiustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quei camper "danno fastidio alla vista", "danneggiano il quartiere", "impoveriscono il litorale", "riducono il valore commerciale degli immobili" e quindi l'unica soluzione è spedirli "lontano dagli occhi lontano dal cuore", prosegue l'esponente di Sinistra italiana. "Chissenefrega se decine di persone - prosegue - perderanno i lavori di fortuna che avevano trovato o le relazioni sociali che avevano costruito. Chissenefrega se c'è stata una pandemia che ha colpito tutti ed in particolare i più poveri e i più fragili. Chissenefrega di fornire a questi cittadini una adeguata sistemazione alloggiativa prima di procedere allo sgombero. L'importante è che se ne vadano da li il prima possibile, in silenzio e senza clamore. Oggi, durante la consegna delle notifiche, non c'erano telecamere, flash o il sempre presente Paolo Ferrara. Tutto questo non è accettabile, non è umanamente tollerabile. Lo abbiamo vissuto a Piazza Indipendenza, lo abbiamo vissuto e lo viviamo a mesi alterni al Baobab Experience, non si può cacciare via una persona da un quartiere, fra l'altro comminando pesanti e dissuasive multe come è successo questa mattina in Piazzale Mediterraneo ad Ostia Lido, solamente perché è povero e non può permettersi un affitto regolare. Non si può chiedere ad un essere umano di scomparire. presidente Di Pillo, tutto ciò è vergognoso, faccia subito un passo indietro. Ci sorprende e in un certo senso ci indigna profondamente il silenzio dell'assessore Paoletti su questa drammatica vicenda accaduta questa mattina a Piazzale Mediterraneo. Non ci dica, cara assessore Paoletti, che non ne sapeva nulla: questa mattina la Presidente era li, sul posto, ad osservare la consegna delle notifiche, sempre a debita distanza dagli ultimi della terra. Il M5S probabilmente si è accorto di perdere consensi a destra e quindi cosa fa? Semplice, si è messo a destra, facendo cose di destra, per fermare l'emorragia di consenso e provare a recuperare un pugnetto di voti". (segue) (Com)