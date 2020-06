Ostia: Possanzini (Si), sgombero camper e roulotte in piazzale Mediterraneo, ennesima ingiustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nemmeno Salvini - afferma Possanzini - sarebbe arrivato a tanto, rendetevene conto. Scriveremo nelle prossime ore al Prefetto per chiedere uno stop del provvedimento anche in virtù delle normative nazionali vigenti legate alla sospensione delle esecuzioni di sfratto. Scriveremo nelle prossime ore alla sindaca e alla presidente Di Pillo per chiedere che prima di qualsiasi sgombero di Piazzale Mediterraneo siano fornite adeguate soluzioni alloggiative, a chi vive nei camper e nelle roulotte, che tengano conto anche della condizione socio/lavorativa dei residenti, si dei residenti, perché tali sono. Presenteremo una proposta e il M5s, partito della legalità, provi a dirci di no: si utilizzino i terreni e gli immobili sequestrati alle mafie nel Municipio X per allestire e strutturare la prima area di accoglienza solidale del Municipio X di Roma Capitale. A Casal Bernocchi c'è una enorme villa con giardino, sequestrata qualche anno fa ad un potentissimo clan mafioso, invece di mandarla all'asta si acquisisca a patrimonio del Comune e si trasformi in luogo di accoglienza e solidarietà per i meno fortunati. Non faremo nessun passo indietro nemmeno per prendere la ricorsa. Il nostro posto è al fianco delle persone più fragili e meno fortunate, senza se e senza ma, costi quel che costi". (Com)