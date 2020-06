Viterbo: assessore Lavori pubblici, intitolare spazio a Ausonio Zappa e Zeno Scipioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una via, una piazza o uno spazio pubblico intitolato ad Ausonio Zappa e a Zeno Scipioni. A proporlo è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Viterbo Laura Allegrini, che spiega in una nota: "Sia il professor Zappa, scomparso tragicamente nel 2012, sia il maestro Scipioni, venuto a mancare nel 2011, rappresentano figure di grande spicco nel proprio ambito professionale. Due nomi cari alla città e ai viterbesi per il prezioso contributo dato alla crescita artistica, culturale e musicale del territorio. Due persone che hanno dedicato parte della loro vita alla formazione di giovani talenti viterbesi, oggi docenti, maestri, artisti apprezzati anche a livello nazionale". "Ritengo che due persone come Ausonio Zappa e Zeno Scipioni - aggiunge e conclude l'assessore Allegrini - abbiano tutti i requisiti per essere pubblicamente ricordati negli anni dai viterbesi, attraverso l'intitolazione di una via, piazza o luogo pubblico della nostra città".(Com)