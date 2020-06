Ama: Politi-Bordoni (Lega), poca chiarezza e tanti rinvii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina si è riunita la commissione Trasparenza sul tema Ama. Purtroppo il quadro delineato da Zaghis e Giampaoletti non è affatto roseo, né per i lavoratori, né per l'azienda e tantomeno per i cittadini romani". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Davide Bordoni consigliere e segretario d'Aula. "Cosa certa è che il tema Bilanci 2017-2018-2019 non potrà essere risolto entro il termine del 30 giugno fissato dal governo. Ogni soluzione è possibile, l'amministratore unico di Ama Zaghis e il direttore generale del comune di Roma Giampaoletti hanno paventato varie ipotesi, per esempio la ricapitalizzazione dell'azienda Ama da parte di Roma Capitale, ma ovviamente non possono escludere a priori il fallimento o la riconciliazione. Nel frattempo i romani si trovano un'azienda per la raccolta dei rifiuti che ha subito una enorme svalutazione, passando da un valore di 135 milioni di euro ad appena 31 milioni. Ben tre Bilanci ancora da approvare, tre cambi al vertice (Bagnacani, Malara, Zaghis) e il servizio Und con lo scandalo dei 270 dipendenti lasciati a spasso. Possiamo continuare la carrellata di fallimenti elencati oggi in Commissione, parlando delle forti criticità registrate sul database della tariffa sui rifiuti la TARI e non da ultimo i 165 milioni di euro di crediti che Roma Capitale vantava verso Ama e che le sono stati abbonati nel 2012- 2013 a discapito dei contribuenti romani. Tutto questo è servito a risanare le casse dell'azienda? No. Ha aiutato i dipendenti? No. Sta contribuendo a migliorare il servizio per la Città? No. Fallimento su tutta la linea. E i vertici che fanno per gestire la crisi di un'azienda in perdita? Fanno indagine di mercato per assumere nuovi dirigenti! Basta rinvii è ora che il Campidoglio si prenda la responsabilità delle proprie scelte fallimentari. Occorre restituire alla città un vero servizio di raccolta rifiuti, con progetti di fattibilità adeguati e non continuando a mettere le mani in tasca ai cittadini", conclude la nota.(Com)