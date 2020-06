Civitavecchia: assessore Servizi sociali, le linee guida per i centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha diffuso le nuove linee guida anche sui centri estivi diurni. "Oltre a invitare alla più capillare informazione dell'utenza e dei loro familiari su misure di prevenzione da adottare e regole da rispettare per contrastare la diffusione del virus - si legge in una nota del Comune di Civitavecchia - si specifica che entro 3 giorni dall'avvio dell'attività, l'ente gestore è tenuto ad inviare comunicazione al Comune/Municipio e all'Asl di riferimento, informando dell'apertura delle attività: non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle aziende sanitarie locali, né certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l'ammissione al centro. Si raccomanda di garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori e prevedere per l'accesso alla struttura una organizzazione anche su turni che eviti assembramenti. La rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori dovrà essere quotidiana ed in caso di temperatura superiore a 37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un'età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute. Andrà mantenuto un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni (secondo la normativa privacy)". (segue) (Com)