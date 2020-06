Civitavecchia: assessore Servizi sociali, le linee guida per i centri estivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la frequentazione, prosegue la nota del Comune di Civitavecchia, "si raccomanda un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni; di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni; di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. La composizione dei gruppi di bambini e ragazzi deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Vanno privilegiate attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, e favorire sempre, ove possibile, quelle all'aperto. ▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. Raccomandato il frequente lavaggio delle mani, soprattutto in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti, prestando particolare attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutto il personale, mentre per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Vanno messi a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio, e va favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni". "Rimando utenti ed operatori ad un'attenta lettura delle linee guida regionali così come diffuse. È chiaro che tali linee si stanno modificando nel tempo, ma lo scrupoloso rispetto di esse rappresenta la migliore garanzia per il contenimento del virus, e non soltanto del Covid-19, in particolare in ambienti delicati come quelli che ospitano i nostri bambini e ragazzi", dichiara l'assessore ai Servizi sociali, Alessandra Riccetti (Com)