Infrastrutture: De Micheli, su Gronda Genova non manca firma ministro ma va definito prima contenzioso con Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla Gronda di Genova, "le risultanze dell’analisi costi - benefici dell’opera nel suo complesso, richiesta dal precedente ministro delle Infrastrutture, sono state pubblicate sul sito istituzionale del ministero nel mese di agosto 2019". Lo ha ricordato l'attuale titolare del dicastero, Paola De Micheli, nel rispondere durante il question time alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative volte alla messa in sicurezza delle gallerie autostradali e per lo sblocco delle opere relative alla Gronda (Paita - Italia viva). "Nei giorni immediatamente successivi all’insediamento del governo - ha rilevato l'esponente dell'esecutivo -, ho incontrato sia il sindaco di Genova che il presidente della regione Liguria per costituire un tavolo di lavoro con gli enti locali, per l'ascolto di tutti gli interessati, per raccogliere suggerimenti utili a migliorare il progetto e le ulteriori opere collegate, nonché per consentire una compiuta verifica e valutazione dell’opera da parte di tutte le forze politiche. Il tavolo di lavoro ha completato la sua attività e il Parlamento, qualche mese fa, si è espresso in maniera molto chiara circa la realizzazione di quest’opera". De Michelli ha poi proseguito: "Non manca la firma del ministro, ma essendo la realizzazione dell’opera prevista nella convenzione attualmente vigente con Aspi (Autostrade per l'Italia), occorre preliminarmente definire il procedimento di contestazione avviato nei confronti del predetto concessionario a seguito del crollo del ponte Morandi".(Rin)