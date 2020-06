Ama: Giampaoletti, bilancio 2017 era in pregiunta, ma c'è stato "happaening" con GdF

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio di Ama 2017 non è stato ancora approvato per l’intervento dell’indagine della Procura di Roma sulla “promiscuità” dei conti della municipalizzata e quelli del Campidoglio. È questa la versione fornita sia da Roma Capitale, sia dall’azienda nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza che si è svolta questa mattina. “Il bilancio 2017 – ha detto il dg capitolino Franco Giampaoletti - era stato completamente istruito da Roma Capitale ed è stato fermato quando era sul tavolo della giunta. Era in discussione in pregiunta e proprio in quel momento, per una curiosa coincidenza, è intervenuto un simpatico 'happening' con la guardia di finanza. Se siamo qui – ha aggiunto Giampaoletti - è per respobnsabilità di atti sconsiderati posti in essere da persone che ringraziando Dio non fanno più parte della nostra organizzazione. Magagne stratificate del passato remoto con richieste ad Ama senza impegni di spesa". Una versione ribadita anche dall’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis: "Questo è un bilancio che stava per essere approvato dalla giunta e solo a causa di un’indagine ispettiva non è stato approvato". Una versione che non ha convinto il sindacalista della Cgil Natale Di Cola che ha detto: "La delibera approvata qualche giorno fa dalla giunta ricostruisce una storia diversa da quella che ho sentito: io leggo che il progetto di bilancio viene presentato il 6 marzo dall’Au, ben prima dell’indagine di cui si parla. Per di più leggo che la giunta dice che è uguale di quello di Bagnacani e quindi non va bene. Subito dopo Zaghis ritira il bilancio". (Rer)