Roma: Pedica (Pd), Raggi sposta bancarelle via Casilina? Pensi pure a mercato Alberone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi sposta le bancarelle da via Casilina. Bene, adesso però risponda sul mercato dell'Alberone. Quando verrà trasferito in una sede più idonea? È una decisione che viene rimandata da troppi anni". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "La sindaca ripristini il decoro all'Alberone - continua Pedica - Lo storico mercato richiede una collocazione più adeguata e al coperto. Per quanto tempo ancora il Municipio pensa di poter tenere i banchi con i fili della luce scoperti e senza adeguati servizi? Per non parlare poi della sporcizia che si accumula ai lati della strada. Raggi trasferisca subito il mercato e faccia partire i lavori di riqualificazione dell'intera area. Questo sì che sarebbe un bel risultato". (Com)