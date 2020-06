Regionali: Bellanova, candidati possono essere invitati a farsi da parte, se Emiliano non lo farà giocherà a perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sottoscrivo le dichiarazioni di Zingaretti: è ridicolo insistere su candidati che hanno dimostrato di non svolgere un'azione di governo di livello, a partire dalla mia Puglia. Su questo dico a Zingaretti: passiamo dalle parole ai fatti, l'unità si fa su un programma non sul singolo soggetto. Noi siamo pronti". Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura e senatrice di Italia Viva. "Noi abbiamo candidato Scalfarotto per presentare una nostra idea di governo. Emiliano ha messo in campo il peggior notabilato. Se Zingaretti svolge un'azione di governo su questo processo noi ci siamo: i candidati possono essere invitati a farsi da parte, bisogna intendersi su un programma". Alla domanda se intende dire che se il Pd ritira Emiliano Iv farà lo stesso con Scalfarotto per trovare un candidato comune, Bellanova risponde: "Se si vuole fare unità bisogna darne effettivamente dimostrazione. Se l'unità vuol dire subalternità non va bene". Di certo Emiliano non si ritirerà. "Allora sarà Emiliano che vorrà giocare a perdere, non Italia Viva", ha concluso il ministro.(Rin)