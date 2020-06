Cultura: mostra "Viaggio in Italia” dal 26 giugno al 30 luglio al chiostro dell'Istituto italiano di cultura di Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto italiano di cultura di Praga ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona di un personaggio rappresentativo della regione, un prodotto enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del territorio. Organizzano l'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura nell'ambito del progetto #Vivereallitaliana, il piano di promozione integrata promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con l'obiettivo di sostenere nel mondo le eccellenze del "Sistema Paese".(Com)