Germania: previsioni Fmi, nel 2020 Pil in calo del 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Germania subirà un crollo del 7,8 per cento per tornare a crescere del 5,4 per cento nel 2021. È quanto prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'aggiornamento del rapporto sulle prospettive dell'economia mondiale per il 2020. Ad aprile scorso, il Fmi aveva stimato che l'economia della Germania avrebbe sperimentato nel corso dell'anno un declino del Pil del 7 per cento. Per il 2021, era prevista una crescita del 5,6 per cento. (Geb)