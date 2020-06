Roma: ogni pratica di condono edilizio "facilitato" costava 600 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione veloce di una pratica presso Risorse per Roma Spa costava 600 euro, 500 per la pratica stessa e 100 euro per la copia consegnata fuori dall'ufficio. Le indagini svolte dai carabinieri della compagnia Roma Eur hanno permesso di ricostruire tutto il malaffare dei sei indagati per corruzione per atto contrario i doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, truffa e falsa attestazione e certificazione. In particolare, la dipendente della società è stata intercettata nella sua auto mentre consegna la copia di uno degli atti di condono edilizio, fatto in maniera abusiva, e riceve 600 euro come controparte. Era il 17 gennaio 2018. "Cinquecento euro per la procedura d'urgenza e 100 per la copia", dice la donna al tecnico per cui aveva svolto il "servizio" ricevendo la somma di 600 euro. Tutti i passaggi sono ben descritti dalle immagini e dall'audio della conversazione registrati all'interno dell'auto della donna in cui le forze dell'ordine avevano messo sistemi di intercettazione. Nel dialogo tra i due emerge che vi sono anche altre pratiche in corso e che si stanno risolvendo con lo stesso sistema. (Rer)