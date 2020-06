Francia: elezioni municipali, i Repubblicani rischiano di perdere il "feudo" di Marsiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la città d Marsiglia il secondo turno delle elezioni municipali, che si terrà in tutta la Francia il 28 giugno, potrebbe rappresentare una svolta politica radicale. La prima tornata elettorale è stato vinta da Michèle Rubirola, capolista di Printemps marseillais (Primavera marsigliese) con il 23,44 per cento delle preferenze. Secondi i Repubblicani, rappresentati da Martine Vassal (22,32 per cento), mentre il Front National è arrivato terzo con il 9,45 per cento. Quarto Bruno Gilles, ex membro dei Repubblicani, con il 10,65 per cento dei voti. Un risultato inatteso in una città considerata come uno dei bastioni dei Repubblicani in Francia. Medico di 63 anni nipote di immigrati napoletani e spagnoli, Rubirola è riuscita a riunire nella sua lista diverse formazioni di sinistra come il Partito socialista, la France Insoumise ed Europa Ecologia-I Verdi (Eelv). Tra i punti chiave del suo programma c'è la scuola, la lotta contro le ineguaglianze e gli alloggi. (segue) (Frp)