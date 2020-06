Francia: elezioni municipali, i Repubblicani rischiano di perdere il "feudo" di Marsiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città potrebbe quindi cambiare il suo colore politico dopo ben 25 anni passati sotto la guida di Jean-Claude Gaudin, sindaco di centro-destra che dopo essere arrivato a 80 anni ha deciso di ritirarsi definitivamente dalla vita politica lasciando il testimone a Vassal. Secondo un sondaggio condotto da Ifop-Fiducial e pubblicato il 17 giugno, Rubirola è al 36 per cento elle preferenze, mentre Vassal è sette punti indietro, al 29 per cento, e Ravier al 22 per cento. La candidata dei Repubblicani in questi giorni ha lanciato una serie di appelli agli elettori di destra che il 15 marzo sono rimasti a casa, sventolando lo spettro "dell'ultrasinistra" che potrebbe trasformare Marsiglia in un "porto di migranti". Come molti suoi colleghi candidati in altre città del paese, Vassal ha puntato molto sulla sicurezza promettendo un aumento degli agenti in città, ma anche un piano di lavori infrastrutturali. (segue) (Frp)