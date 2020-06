Francia: elezioni municipali, i Repubblicani rischiano di perdere il "feudo" di Marsiglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare la sua posizione la candidata dei Repubblicani ha teso la mano a la République en marche, partito del presidente Emmanuel Macron, che al primo turno si è presentato con Yvon Berland ottenendo solamente il 7,88 per cento. Una simile eventualità era stata rilanciata dopo la visita effettuata a Marsigli da Brigitte Macron, moglie del presidente, a metà giugno per incontrare Gaudin e Vassal. Nonostante le tante indiscrezioni e voci circolate sull'incontro alla fine la formazione di maggioranza ha declinato l'invito. A perturbare la campagna elettorale dei Repubblicani ci ha inoltre pensato un'inchiesta preliminare aperta nei giorni scorsi riguardante alcuni voti per procura giudicati sospetti. (segue) (Frp)