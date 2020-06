Francia: elezioni municipali, i Repubblicani rischiano di perdere il "feudo" di Marsiglia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rivelato l'11 giugno scorso dal settimanale "Marianne" e dall'emittente televisiva "France 2", due candidati di destra proponevano dei voti per procura "semplificati", senza rispettare la giusta procedura prevista dalla legge. In Francia il voto per procura viene utilizzato quando l'elettore non può recarsi alle urne e delega un'altra persona ad esprimere la preferenza al suo posto. "Il commissariato ci convalida tutte le procure che gli portiamo", ha detto un membro del partito durante una conversazione telefonica riportata dai media. Secondo alcuni testimoni, degli anziani residenti in una casa di riposo hanno scoperto di aver delegato alcune persone a votare a loro insaputa. L'ennesima tegola per i Repubblicani, che vedono allontanarsi sempre di più uno dei loro feudi storici. (Frp)