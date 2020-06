Napoli: Buonanno e Menna, al via test sierologici per cittadini senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo promosso grazie al contributo del Rotary Club Napoli Angioino un'iniziativa a favore della comunità di persone senza fissa dimora attraverso l'esecuzione di test sierologici per il coronavirus in favore dei cittadini fruitori dei servizi assistenziali forniti dal dormitorio pubblico dell'amministrazione comunale di Napoli. In questo modo vogliamo assicurare ai cittadini più fragili una maggiore prevenzione, cura e presa in carico in questo momento così delicato". Lo hanno affermato in una nota gli assessori comunali di Napoli Monica Buonanno (Politiche Sociali) e Francesca Menna (Salute). (Ren)