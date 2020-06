Nigeria: Fmi, economia si contrarrà del 5,4 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Nigeria si contrarrà quest'anno del 5,4 per cento e tornerà a crescere al 2,6 per cento nel 2021. Lo dice il rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) sulle prospettive economiche, pubblicato oggi. La stima appare nettamente più negativa rispetto a quella annunciata di recente dalla Banca mondiale, secondo la quale la prima economia africana dovrebbe contrarsi del 3,2 per cento, ma più in linea con le previsioni del governo di Abuja: secondo il ministro delle Finanze, Zainab Ahmed, nel peggiore dei casi il paese potrebbe contrarsi fino all'8,9 per cento nel 2020. Secondo il ministro, che aveva annunciato queste stime a fine maggio parlando al Consiglio economico, - l'organo consultivo del governo -, la Nigeria deve prepararsi ad una crisi più profonda a causa del crollo dei prezzi del petrolio, principale entrata del paese. Ahmed ha previsto una contrazione del 4,4 per cento "nel migliore dei casi", ma fino a quasi il 9 per cento in caso di crisi prolungata. La recessione nigeriana avrà come inevitabile effetto quello di far rallentare tutta l'economia regionale: secondo l'Fmi, l'area sub-sahariana si contrarrà del 3,2 per cento mentre tornerà a crescere del 3,4 per cento nel 2021.(Res)