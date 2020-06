Ue: Commissione approva misura italiana per sostegno alle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato l'aiuto italiano a sostegno delle aziende colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che la misura consiste in alcuni adattamenti del regime nazionale "ombrello", precedentemente approvato, che sarà applicabile alle società della regione Friuli Venezia Giulia. Il sostegno sarà aperto alle imprese di tutte le dimensioni con un'unità operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione di quelle attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura. Si stima che oltre 3 mila aziende possano beneficiare del sostegno. La Commissione ha riscontrato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare che i prestiti hanno una durata limitata e che l'importo del prestito per società è limitato a quanto necessario per coprire le sue esigenze di liquidità nel prossimo futuro. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)