Speciale scuola: Viterbo, assessore Sport ricorda norme per utilizzo Campo scuola

- Campo scuola, nuovo orario di ingresso e norme da rispettare fedelmente per l'utilizzo dell'impianto sportivo. A ricordare quanto previsto dal regolamento predisposto dalla Federazione italiana di atletica leggera - comitato regionale Lazio - è l'assessore allo sport Marco De Carolis insieme al consigliere comunale delegato ai rapporti con le associazioni e le società sportive Matteo Achilli. "La Fidal, con cui il Comune di Viterbo ha sottoscritto la convenzione per la gestione del campo scuola - spiega l'assessore De Carolis - ha predisposto e pubblicato il regolamento con le nuove norme da rispettare in questa fase di ripartenza a seguito dell'emergenza epidemiologica. Norme per garantire una sicurezza agli atleti e ai fruitori dell'impianto. Nel regolamento anche un nuovo orario per consentire una maggiore accessibilità al campo scuola. Il tutto in attesa di predisporre un regolamento definitivo, non appena superata l'emergenza Covid-19. Ringrazio il presidente regionale Fidal Fabio Martelli e il presidente provinciale Sergio Burratti per l'impegno e l'attenzione che stanno garantendo per la promozione e la ripartenza in sicurezza dell'atletica leggera e nel rispetto delle disposizioni governative, regionali e comunali previste". (Com)