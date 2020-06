America Latina: Fmi stima contrazione del 9,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell’America Latina e dei Caraibi vedrà la sua economia contrarsi del 9,4 per cento nel 2020. È la stima contenuta nel World economic outlook diffuso oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui la regione vedrà una crescita del 3,7 per cento nel 2021. Nel rapporto di aprile l'Fmi stimava per la regione una contrazione del 5,2 per cento nel 2020 a causa dell’impatto della pandemia del nuovo coronavirus. La stima diffusa oggi è superiore a quella prevista dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto di giugno sulle prospettive economiche globali, pubblicato a inizio giugno. (segue) (Nys)