Infrastrutture: Gariglio (Pd), ponte sullo Stretto per portare la Tav da Torino a Palermo

- "L'Alta Velocità ferroviaria deve collegare tutta Italia ai corridoi europei ed in questo contesto un ponte sullo Stretto va oggi preso in considerazione": è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio. "Il Dl Rilancio stanzia già 40 milioni di euro, all'articolo 208, per la progettazione di fattibilità tecnico - economica di alcune direttrici del Sud per l'alta velocità ferroviaria, con particolare riferimento al tratto Salerno - Reggio Calabria. E' quindi necessario definire la soluzione economicamente sostenibile e realizzabile in un tempo ragionevole per portare i servizi ferroviari ad alta velocità da Torino non solo a Reggio Calabria ma fino a Palermo", aggiunge Gariglio. "Per non lasciare isolata la Sicilia occorre oggi iniziare a ragionare seriamente sulla opportunità di realizzare un ponte sullo Stretto, lasciando da parte le ipotesi faraoniche dei primi anni 2000 e concentrandosi su un nuovo modello di infrastruttura sicura e tecnologica a basso impatto ambientale che, anche grazie alle moderne tecniche ingegneristiche, avrebbe costi ridotti e garantirebbe la Tav in tutta Italia", conclude il capogruppo Pd. (Rin)