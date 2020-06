Roma: intesa Municipio I e associazione architetti paesaggio per valorizzazione aree verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella cornice del giardino del Cedro in vicolo del Cedro a Trastevere il Municipio Roma 1 Centro e l'associazione italiana Architetti del paesaggio sezione lams, Lazio Abruzzo Molise Sardegna, hanno firmato un protocollo d'Intesa per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree verdi. "Ci ritroviamo per la firma di questo protocollo - dichiara Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I - in un luogo che è diventato un qualche modo simbolo dei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana che come Municipio Roma 1 Centro portiamo avanti ormai da oltre 7 anni sul territorio. Il giardino del Cedro era infatti un'area abbandonata e oggi invece è un giardino in cui studiare, in cui riposare, in cui vivere la città. Oggi aggiungiamo un tassello importante alla cura del territorio: firmiamo un protocollo che permetterà la progettazione armoniosa e pianificata dal punto di vista architettonico, antropologico, infrastrutturale, biodinamico e ambientale dello spazio pubblico e delle aree verdi. Il paesaggio urbano è sempre più un mondo complesso ma unitario, fatto anche di verde e di spazi pubblici: la progettazione di questi, la conservazione e la promozione dei valori del paesaggio come educazione al bello, al decoro, alla tutela dell'ambiente sono funzionali a rendere Roma sempre più verde e sostenibile, sempre più Smart city, in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030". Insieme al protocollo di Intesa con Aiapp, spiega Anna Vincenzoni, assessore all'Ambiente del Municipio Roma 1 Centro, "presentiamo anche il manifesto della ripartenza per il paesaggio. La crisi che stiamo attraversando dovuta al covid-19 ha messo in luce tante fragilità: sociali, economiche, ambientali. Il lockdown ha inciso profondamente sulle emissioni di Co2 e in generale sull'inquinamento riducendolo alla chiusura eri aumentandolo con le riaperture. Sosteniamo il Green New Deal in linea con l'agenda per la sostenibilità 2030, mettendo in atto azioni integrate riguardo l'economia circolare, la lotta al consumo di suolo, la protezione di ecosistemi e biodiversità, la rigenerazione urbana. E soprattutto l'educazione, il confronto attivo fra istituzioni pubbliche e professionisti". (segue) (Com)