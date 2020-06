Roma: intesa Municipio I e associazione architetti paesaggio per valorizzazione aree verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma del protocollo di Intesa tra il Municipio Roma I di Roma e Aiapp Lams (Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna) - afferma Emanuele von Normann, presidente Aiapp - è un momento importante. Aiapp riunisce e rappresenta da 70 anni quanti lavorano alla progettazione e divulgazione del paesaggio. La possibilità di collaborazione tra queste istituzioni permetterà di realizzare quelle attività relative alla sensibilizzazione e alle buone pratiche per il nostro paesaggio urbano, che potranno essere indirizzate verso un futuro in cui la tecnologia possa essere di supporto alla gestione e amministrazione di una città sempre più moderna e sostenibile. I temi della 'rigenerazione del sistema urbano', dello 'sviluppo dell'economia circolare', della 'riforestazione', dell'incremento delle "reti ecologiche", legati alla formazione ed educazione delle nuove generazioni, come di un turismo sempre più attento, sono le azioni che l'Associazione Aiapp si propone di affrontare da sempre, in quanto costituita da professionisti che lavorano alla progettazione del paesaggio. Pensiamo che una amministrazione sensibile a questi temi, come quella del 1° Municipio, possa permettere una evoluzione, attenta al patrimonio culturale, sociale, architettonico e ambientale della città, prendendosi carico delle azioni di progettazione, cura, manutenzione e sviluppo del territorio urbano. Il Protocollo di intesa pone le basi per un lavoro di collaborazione finalizzato a uno sviluppo mirato alla lettura del tessuto urbano per una nuova politica di valorizzazione del nostro paesaggio". (Com)