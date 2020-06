Giustizia: Bernini (FI), caso Palamara porti a riforma separazione carriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso Palamara ha evidenziato "le storture dei rapporti tra politica, magistratura e stampa, trasformandolo in un caso mediatico. In questa vicenda appare evidente l'attacco della magistratura alla politica. Oggi si parla di Salvini, ma Berlusconi, da questo punto di vista, è stato il simbolo dell'uso politico della giustizia che si ha quando questi tre anelli della catena si saldano in maniera impropria". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ospite a "L'aria che tira" su La7. "Per questo sosteniamo da tempo la necessità di una riforma che punti sulla separazione delle carriere e su un nuovo Csm, le cui modalità di elezione devono essere decise dal Parlamento non certo da una auto-riforma del Csm. La separazione delle carriere non significherà mai sudditanza psicologica o fattuale della magistratura all'esecutivo, ma rispetto dei reciproci ruoli. Noi lo chiediamo da tempo, ma prima di noi, assolutamente inascoltato, è stato un grande magistrato come Giovanni Falcone a porre questa necessità", ha concluso Bernini.(com)