Libia, il premier Sarraj ringrazia Di Maio per il sostegno dell'Italia nella rimozione delle mine

- Il ritorno al processo politico in Libia, la fine delle ingerenze esterne negli affari interni libici, la missione europea Irini, l'aiuto fornito dall'Italia nella rimozione delle mine, la necessità di riaprire i pozzi petroliferi e il dossier migranti. Questi sono solo alcuni dei temi discussi oggi a Tripoli dal capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, atterrato oggi in Libia per una visita ufficiale. "L'incontro ha affrontato il tema dell'operazione Irini europea per l'esecuzione dell'embargo di armi alla Libia. In questa occasione il premier ha ribadito la necessità che si tratti di un'operazione globale e completa via terra, via aerea e navale", si legge in un comunicato stampa diffuso dal Gna. "In secondo luogo, il presidente del Consiglio presidenziale ha ringraziato l'Italia per il suo sostegno all'operazione di sminamento degli ordigni piazzati dalle milizie nemiche nelle aree residenziali dalle quali sono state estromesse", aggiunge il testo. L’Italia ha recentemente inviato in Libia un team di sminatori per aiutare le forze del Gna a bonificare il terreno dalle trappole esplosive piazzate dalle forze alleate al generale Khalifa Haftar. La zona interessata è enorme, estesa per circa 100 chilometri quadrati, piena di “booby-trap” - trappole esplosive di piccole dimensioni (massimo 10 centimetri di diametro) nascoste nelle bambole per bambini, negli armadi, nelle porte di casa - ma anche di numerose mine antiuomo.L'incontro fra Di Maio e Sarraj ha trattato anche "la chiusura dei siti petroliferi e la forte necessità della ripresa della produzione petrolifera che rappresenta un bene per tutti i libici e una fonte di entrate", spiega ancora il Consiglio presidenziale. Al riguardo, il capo della diplomazia italiana potrebbe incontrare quest'oggi anche il presidente della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia), Mustafa Sanallah. "D'altro canto, si è discusso anche del dossier delle migrazioni illegali e dello sviluppo del coordinamento congiunto per combattere questo fenomeno", aggiunge la nota delle autorità libiche. Il titolare della Farnesina terrà colloqui anche con il ministro dell'Interno del Gna, Fathi Bashaga, responsabile del governo per le migrazioni. In questa occasione, l’esponente del governo libico dovrebbe consegnare al titolare della Farnesina una proposta alle modifiche al Memorandum d'intesa fra Italia e Libia sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere. “La parte libica ha preparato un final draft che verrà consegnato al ministro Di Maio”, ha dichiarato oggi ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore della Libia a Roma, Omar Tarhuni.Infine, Di Maio e Sarraj hanno affrontato anche il tema della lotta al coronavirus e dell'importanza della cooperazione tra Libia e Italia nella lotta alla pandemia. Solo ieri il Centro nazionale per il controllo delle malattie ha registrato 44 nuovi casi di contagio da Covid-19 e quattro decessi: si tratta del più alto numero di morti giornaliere per il coronavirus da quando l'agente patogeno Sars-CoV-2 è apparso nel paese lo scorso marzo. Il ministro Di Maio è atterrato questa mattina intorno alle 10:30 all'aeroporto internazionale di Mitiga, a ovest di Tripoli, dove è stato ricevuto dall’omologo libico Mohamed Siala. (Res)