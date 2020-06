Fisco: Villarosa (M5s), sospensione del versamento della Tosap-Cosap opportunità rilancio ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione del versamento della Tosap-Cosap fino al 31 ottobre 2020 decisa dal governo, ha avuto un successo notevole. Bar e ristoranti hanno aumentato la disponibilità di offerta di posti a sedere. A fronte di un piccolo intervento erariale, pari a soli 120 milioni di euro, gli effetti economici generati per il settore sono particolarmente notevoli. Lo annuncia in una nota il Sottosegretario di Stato Alessio Villarosa. "L'Italia vive di turismo culturale ed enogastronomico, e questa misura si sta rivelando un grande successo ed occasione di rilancio economico. Le imprese, nel ciclo di incontri che ho tenuto, hanno manifestato il loro plauso e mi hanno rappresentato l'opportunità di valutare un'ulteriore proroga. L'intervento è stimato in appena 20 milioni di euro per mese e per tal motivo non ci troviamo difronte ad importi proibitivi. Ho avviato un confronto con i parlamentari M5S delle Commissioni Finanze di Camera e Senato per valutare gli interventi normativi da assumere", aggiunge. (Rin)