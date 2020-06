Fisco: Ruffini, finora 900 mila domande per contributi a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio per imprese e partite Iva colpite dalla crisi la procedura per l’invio delle domande è stata regolarmente avviata il 15 giugno. Così il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante la sua audizione odierna in commissione Finanze alla Camera sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica. “Finora sono state ricevute 900 mila domande: poco più della metà riferite a persone fisiche e la restante parte a persone giuridiche”, ha detto, sottolineando che “rispetteremo i tempi che la normativa ci impone per l’erogazione dei contributi”. (Ems)