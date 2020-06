Francia-Germania: Macron a Meseberg il 29 giugno per cena di lavoro con Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, il 29 giugno sarà a Meseberg, in Germania, dove incontrerà il cancelliere tedesco, Angela Merkel, con il quale parlerà del piano di ripresa europea. Lo rende noto l'Eliseo, spiegando che al colloquio seguirà una cena di lavoro. "Gli scambi "riguarderanno l'agenda europea, in particolare l'accordo necessario sul bilancio dell'Ue e il piano di rilancio", si legge in una nota. Macron e Merkel "evocheranno anche la crisi del Covid, le sfide climatiche e i grandi dossier internazionali", prosegue il comunicato.(Frp)