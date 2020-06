Roma: Rampini (Pd), Asl via Rovani non chiuderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 1 luglio la Asl di via Rovani nel quartiere di Talenti in III Municipio non chiuderà. Lo dichiara in una nota Federica Rampini, esponente dell'esecutivo del Partito democratico del III Municipio e referente della sezione Talenti. "In questi giorni sono state avanzate preoccupazioni sulla chiusura di un presidio storico per il III Municipio - spiega - ed è stata anche lanciata una petizione contro la chiusura. Tuttavia la nota a firma del direttore generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese del 23 giugno scorso, inviata anche a diversi presidenti di Municipio, chiarisce definitivamente la questione. Il presidio di via Rovani non chiuderà, poiché nella struttura sanitaria di Talenti è semplicemente in atto soltanto una necessaria riorganizzazione del servizio affinché gli ambienti, come prescritto dalle norme anti contagio da Coronavirus, siano totalmente sani e sicuri per gli utenti. È importante rasserenare gli animi dei cittadini e non strumentalizzare questioni di sanità pubblica. La Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti, dopo aver ereditato una situazione disastrosa sulla sanità, sta cercando in questi anni di migliorare la qualità dei servizi per i cittadini e il nostro obiettivo non è certo chiudere i presidi esistenti, ma rilanciare la sanità pubblica". (Com)