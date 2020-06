Speciale energia: Brasile, inaugurato a Brasilia il nuovo Centro per le operazioni spaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte queste opere e installazioni sono state progettate con il massimo livello di sicurezza e disponibilità della rete, con tutti i sistemi ridondanti di connettività, energia, aria condizionata, automazione e sicurezza", ha affermato il presidente della società di telecomunicazioni brasiliana Telebras, Waldemar Gonçalves Ortunho. "Quando guardiamo alle esigenze del paese, vediamo quanto sono fondamentali i segnali satellitari, che trasportano informazioni, aiutano a controllare i confini, a migliorare la nostra agricoltura e il nostro ambiente. I satelliti sono essenziali per il Brasile. Qui abbiamo un'organizzazione che ha la capacità di gestirli", ha affermato il ministro della Scienza, della tecnologia e delle innovazioni, Marcos Pontes. Il ministro delle comunicazioni, Fabio Faria ha messo in evidenza il ruolo del satellite per la difesa e la comunicazione geostazionaria nella fornitura di Internet ad alta velocità, in particolare per le aree dell'istruzione e della ricerca. "Sgdc offre informazioni, conoscenze e sicurezza a tutti i brasiliani. Permette al governo di espandere la capacità di connessione Internet a banda larga per università, scuole, ospedali, centri di ricerca e altri punti di interesse pubblico", ha detto. (Brp)