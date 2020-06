Speciale energia: Regno Unito, industria nucleare, prezzo energia nuove centrali potrebbe ridursi della metà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria del nucleare del Regno Unito ha reso noto che il prezzo dell'energia ottenuta dalle nuove centrali potrebbe essere ridotto a più della metà di quello attuale. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times". La notizia emerge mentre esponenti dell'industria stanno esortando il governo a prendere una decisione "tempestiva" riguardo ai fondi necessari per sostenere la costruzione di queste centrali. Un rapporto dell'Associazione per l'industria nucleare sostiene che le nuove centrali potrebbero produrre energia al costo di 60 sterline (66 euro) per megawattora, e che reattori ancora più moderni potrebbero fornire la stessa quantità di energia al prezzo di 40 sterline (44 euro). Il governo dovrebbe però finanziare due terzi del progetto. Il prezzo di 44 euro per megawattora rappresenterebbe una riduzione del 57 per cento rispetto al prezzo di 92,50 sterline (102 euro) garantito dal governo al gruppo energetico Electricité de France (Edf). L'industria nucleare britannica sta con questo annuncio tentando in tutti i modi di spingere il governo ad approvare il progetto di pianificazione della centrale Sizewell C, che dovrebbe essere costruita nel Suffolk. (Rel)