Speciale energia: Malta, ex ministro dell'Energia Mizzi espulso dal Partito laburista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Energia maltese Konrad Mizzi è stato espulso dal Partito laburista dopo avere rifiutato di fare un passo indietro su richiesta del premier Robert Abela. La decisione sull'espulsione di Mizzi è stata presa ieri sera dal partito governativo di La Valletta durante una conferenza alla quale ha partecipato da remoto anche l'ex ministro dell'Energia, in quarantena obbligatoria dopo essere rientrato dal Regno Unito. Quasi tutti gli esponenti del Partito laburista hanno appoggiato la linea di Abela, mentre solo in due hanno votato in favore di Mizzi, il quale ha sostenuto di non aver ragioni per dimettersi. L'ex ministro dell'Energia è accusato di essere coinvolto nello scandalo dei Panama Papers e di avere legami con la società 17 Black dell'imprenditore Yorgen Fenech, coinvolta anche nella vicenda dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia nel 2017. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, la società 17 Black avrebbe intascato milioni di euro tramite un progetto per la costruzione di un parco eolico di EneMalta in Montenegro. Mizzi, ministro dell'Energia all'epoca della firma del contratto per questo parco eolico nel 2015, avrebbe inviato alcune email che proverebbero i suoi legami con Fenech e l'esistenza di un deposito di denaro riciclato in una società segreta con sede a Panama. (Res)