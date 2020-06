Speciale energia: Thuraya e Telespazio firmano un accordo per la distribuzione globale di servizi mobili satellitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thuraya, società di servizi mobili satellitari controllata dal gruppo emiratino Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), ha firmato un accordo di partnership con Telespazio, joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento), per la distribuzione in tutto il mondo dei suoi prodotti e servizi. Lo riferisce la stessa Telespazio attraverso un comunicato stampa. Grazie a tale accordo, i clienti di Telespazio attivi in settori strategici - governativo, marittimo, dell’energia e della gestione delle emergenze - potranno integrare le soluzioni mobili di Thuraya con le proprie piattaforme, e accedere così ad una vasta gamma di applicazioni comm-on-the-move e comm-on-the-pause. Shawkat Ahmed, chief commercial officer di Thuraya, ha dichiarato: "La combinazione tra la nostra tecnologia e la capacità di distribuzione globale garantita da Telespazio rende questa partnership ideale per affrontare tutte le opportunità offerte dal mercato, e ci consente di fornire agli utenti finali un’offerta di alto profilo. La partnership con Telespazio, un’azienda con una lunga storia e competenza nel settore dei servizi mobili satellitari, è parte del nostro continuo impegno finalizzato a consolidare la presenza globale di Thuraya in mercati e settori chiave, in modo da garantire agli utenti un accesso costante alle nostre soluzioni". (Com)